Додон: власти Молдавии на местных выборах не поддержало три четверти избирателей

Бывший президент республики подчеркнул, что за последние пару лет правящая партия растеряла свыше 200 тыс. своих сторонников

КИШИНЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Президента Молдавии Майю Санду и ее правящую проевропейскую Партию действия и солидарности на прошедших в воскресенье местных выборах не поддержало три четверти населения. Об этом заявил на брифинге бывший глава государства, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

"Правящая партия и Санду потерпели сокрушительное поражение на выборах. Обладая всей властью в стране, всеми СМИ, имея поддержку послов и рекордную финансовую помощь извне, власти не удалось заручиться поддержкой граждан, которые не поддались на шантаж и давление. Результаты выборов свидетельствуют, что 75% населения выступают против правящей партии. И как бы ее представители ни пытались сейчас делать хорошую мину при плохой игре, 2024 год будет чрезвычайно сложным для них", - отметил Додон.

Он подчеркнул, что за последние пару лет правящая партия растеряла свыше 200 тыс. своих сторонников. Ранее Додон призвал оппозиционные политические силы Молдавии объединить усилия, чтобы добиться отставки и досрочных выборов парламента и президента.

В воскресенье в Молдавии прошли всеобщие выборы в местные органы власти. Наблюдатели отмечали, что голосование должно было продемонстрировать реальный рейтинг ПДС, которая выиграла досрочные выборы 2021 года и самостоятельно сформировала правительство. С лета прошлого года в Молдавии проходят акции протеста, участники которых требуют отставки Санду и правящей партии, которых обвиняют власти в неспособности справиться с ростом цен и уровня бедности в стране.

Наблюдатели отмечают, что завершившаяся избирательная кампания была самой некорректной с точки зрения вмешательства в выборы. За неделю до них комиссия по чрезвычайным ситуациям приостановила вещание шести телевизионных каналов и заблокировала 31 портал, которые освещали деятельность оппозиции. За день до голосования эта же комиссия сняла с выборов оппозиционную партию "Шанс", исключив из гонки 652 ее кандидата.