Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за независимое развитие Сербии

Китайские власти заинтересованы в укреплении с Сербией сотрудничества, добавил председатель КНР

ПЕКИН, 6 ноября. /ТАСС/. Китайские власти поддерживают самостоятельное развитие Сербии и заинтересованы в укреплении с ней сотрудничества в области инноваций, образования, туризма и спорта. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с сербским премьер-министром Аной Брнабич.

"Китай и Сербия должны <...> усилить научно-техническое и инновационное взаимодействие, углублять сотрудничество в таких областях, как образование, спорт и туризм", - приводит слова Си Цзиньпина МИД КНР. "Китайская сторона поддерживает независимый и самостоятельный путь развития Сербии. Мы готовы к усилению многосторонней координации, заинтересованы сообща защищать равноправие и справедливость на международной арене", - заключил председатель КНР.

Как он уточнил, Пекин стремится интенсивно укреплять отношения с Белградом во благо народов Китая и Сербии. Он также выразил удовлетворение по поводу продуктивного всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран и указал на важность реализации крупных совместных проектов.

Встреча Си Цзиньпина и Брнабич состоялась в пекинском Доме народных собраний (парламент Китая). Глава сербского правительства прибыла в КНР, где проходит Шестая Китайская международная выставка импортных товаров. Это масштабное мероприятие открылось в воскресенье в Шанхае.