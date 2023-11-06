В Литве проходят международные учения по кибернетической безопасности

В них, в частности, принимают участие представители европейской программы Постоянного структурного сотрудничества

ВИЛЬНЮС, 6 ноября. /ТАСС/. Международные учения по обеспечению кибернетической безопасности "Гинтарине мигла" ("Янтарная мгла") проходят в Литве. Об этом сообщило командование армии балтийской республики.

"В ходе учений отрабатываются различные сценарии кибернетических инцидентов. Сформированы две команды, одна из которых играет роль хакеров, другая занимается отражением кибернетических атак", - говорится в сообщении.

На учениях, согласно информации командования, предстоит оценить готовность армии, государственных инстанций и предприятий гражданского сектора идентифицировать, анализировать и предотвращать кибернетические угрозы.

В учениях участвуют более 300 специалистов в сфере информационных технологий и кибернетической безопасности из Грузии, Латвии, Литвы, Украины, а также представители европейской программы Постоянного структурного сотрудничества.