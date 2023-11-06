СМИ: военнослужащие США подверглись нападению в Хасеке

По данным телеканала Al Mayadeen, речь идет о военном объекте, расположенном в районе населенного пункта Телль-Бейдар

БЕЙРУТ, 6 ноября. /ТАСС/. Нападение совершено на военнослужащих ВС Соединенных Штатов, присутствующих на контролируемой ими военной базе в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

По их сведениям, речь идет о военном объекте, расположенном в районе населенного пункта Телль-Бейдар. Информация о деталях атаки и ее последствиях не приводится.

Ранее канал информировал о нападениях при помощи беспилотников на три военные базы в Ираке и Сирии, на которых присутствуют американские военные.

31 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что с 17 октября было совершено в общей сложности 27 атак на американские базы в регионе: 16 - в Ираке, 11 - в Сирии. Глава Пентагона Ллойд Остин потребовал прекращения ударов по силам США на Ближнем Востоке, осуществляемых, по его мнению, при поддержке Ирана. По словам Остина, в результате этих вылазок легкие ранения получил 21 военнослужащий.