СМИ: Фидан не стал отвечать взаимностью на попытку Блинкена его обнять при рукопожатии

По данным портала Haberler, министр иностранных дел Турции "мастерски парировал это движение" госсекретаря США

АНКАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан не стал отвечать взаимностью на попытку госсекретаря США Энтони Блинкена обнять его во время рукопожатия. Об этом сообщил новостной портал Haberler.

Во время встречи в Министерстве иностранных дел Турции в Анкаре американский дипломат пожал руку турецкому коллеге и предпринял попытку обнять его. Однако Фидан "мастерски парировал это движение" и не стал отвечать взаимностью.

Переговоры Блинкена и Фидана состоялись в Анкаре 6 ноября, продлились порядка 2,5 часа. Турецкие СМИ отмечали, что днем ранее американскому дипломату был оказан "холодный" прием: в аэропорту, где также были погашены огни, его не встречал никто из высшего руководства страны. Блинкена приветствовал лишь заместитель главы провинции Анкара. Турецкие СМИ уверены, что это своего рода протест против поддержки Вашингтоном действий Израиля в секторе Газа. Газета Akşam назвала такой прием "протестом, который сравним с пощечиной".

МИД Турции в субботу заявил, что отзывает своего посла из Израиля для консультаций из-за военной операции этой страны в секторе Газа.