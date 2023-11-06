Число погибших в Газе с 7 октября превысило 10 тыс.

Среди жертв не менее 4 104 детей, сообщили в Минздраве анклава

КАИР, 6 ноября. /ТАСС/. Число погибших в секторе Газа после начала 7 октября очередной эскалации на Ближнем Востоке возросло до 10 022. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава.

По данным ведомства, среди жертв не менее 4 104 детей.

В Минздраве констатировали "абсолютную неспособность разрушенной системы здравоохранения анклава оказывать помощь и спасать жизни пострадавших [от военных действий] и лиц, страдающих различными заболеваниями", а также призвали к "незамедлительному созданию гуманитарного коридора для ввоза в Газу медикаментов и топлива и вывоза раненых".