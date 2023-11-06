В ООН отметили потерю более 60% рабочих мест в Газе с 7 октября из-за боевых действий

По информации МОТ, этот показатель эквивалентен 182 тыс.

ЖЕНЕВА, 6 ноября. /ТАСС/. Эскалация палестино-израильского конфликта привела к потере с 7 октября не менее 61% рабочих мест в секторе Газа и около 24% на Западном берегу реки Иордан. Эти оценочные данные опубликовала в Женеве Международная организация труда (МОТ), являющаяся специализированным учреждением ООН.

"По меньшей мере 61% рабочих мест, что эквивалентно 182 тыс., было потеряно в секторе Газа с начала нынешней войны Израиля с ХАМАС", - отметили в МОТ, подчеркнув, что "конфликт в секторе Газа имеет также побочный эффект на Западном берегу", где, по оценкам, за тот же период было потеряно 24%, или 208 тыс., рабочих мест.

Суммарно падение занятости в этих двух палестинских районах авторы доклада оценивают в 390 тыс. рабочих мест, что "означает ежедневные потери трудового дохода в размере $16 млн". По прогнозам МОТ, эти показатели увеличатся, если в Газе произойдет активизация военных операций и продолжит усугубляться гуманитарный кризис. Как подчеркнули в организации, "гуманитарный кризис в секторе Газа имеет серьезные последствия для рынка труда, перспектив трудоустройства и средств к существованию в анклаве и на всей оккупированной палестинской территории".

"Наша первоначальная оценка последствий нынешнего трагического кризиса на палестинском рынке труда дала крайне тревожные результаты, которые только усугубятся, если конфликт продолжится", - заявила региональный директор МОТ для арабских государств Руба Джарадат. Социальный и экономический кризис "нанес огромный ущерб рабочим местам и бизнесу, последствия которого будут ощущаться в течение многих лет", констатировала она.