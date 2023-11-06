Си Цзиньпин заявил, что Китай поддержит народ Кубы в условиях иностранного эмбарго

Как отметил председатель КНР, Пекин рассматривает межпартийные и межгосударственные дружеские отношения с Гаваной со стратегической точки зрения

ПЕКИН, 6 ноября. /ТАСС/. Китай заинтересован в укреплении стратегической координации с Кубой и будет ей оказывать поддержку в условиях эмбарго, введенного в отношении островного государства Соединенными Штатами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро.

"Китай готов и в дальнейшем углублять взаимное политическое доверие, а также стратегическую координацию с Кубой, - приводит слова Си Цзиньпина сайт МИД КНР. - Китайская сторона продолжит оказывать твердую поддержку кубинскому народу, который выступает против иностранного вмешательства и эмбарго".

Как уточнил китайский лидер, Пекин рассматривает межпартийные и межгосударственные дружеские отношения с Гаваной со стратегической точки зрения и будет укреплять их с ориентиром на долгосрочную перспективу. По его словам, Китай и Куба должны использовать имеющийся потенциал для продвижения совместных проектов инициативы "Один пояс - один путь" по таким направлениям, как сельское хозяйство, туризм, здравоохранение, наука и техника, телекоммуникации.

Встреча Си Цзиньпина и Марреро состоялась в пекинском Доме народных собраний (парламент), на ней присутствовал министр иностранных дел Китая Ван И. Глава кубинского правительства прибыл в КНР, где проходит Шестая Китайская международная выставка импортных товаров. Это масштабное мероприятие, в котором приняли участие компании и организации из 154 стран и регионов, открылось в воскресенье в Шанхае.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности. 3 февраля 1962 года Вашингтон объявил о введении в отношении островного государства торгово-экономического эмбарго. Борьба за его отмену входит в число приоритетов внешней политики Гаваны. По данным кубинских властей, это нанесло ущерб экономике острова в общей сложности на $159 млрд.