Глава ЕП заявил, что ЕС должен отказаться от привычки снисходительного отношения к Африке

Роберта Метсола отметила, что это также относится к странам Латинской Америки

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Европейские политики и дипломаты должны "наконец отказаться от снисходительного отношения к странам Африки" и начать воспринимать их как равных партнеров, сказала глава Европарламента Роберта Метсола, обращаясь к главам зарубежных миссий ЕС на конференции европейских послов в Брюсселе.

"Мы должны отказаться от дурных привычек к снисходительному отношению к странам Африки и наконец начать относиться к ним, как к равным партнерам. Это также относится к странам Латинской Америки", - сказала европослам глава Европарламента.

Она подчеркнула, что Евросоюз должен изменить весь свой подход к восприятию остального мира.

"Мы видим нормализацию насилия в ущерб дипломатии", - заявила Метсола, призвав страны ЕС к максимальной сплоченности.

"Дипломатия - наша надежда, и она должна победить", - заключила глава Европарламента.