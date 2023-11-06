Премьер Индии обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Нарендра Моди отметил, что серьезную обеспокоенность вызывают террористические инциденты, насилие и гибель мирных жителей

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с президентом Ирана Эбрахимом Раиси ситуацию на Ближнем Востоке и обострение палестино-израильского конфликта, указав на необходимость скорейшего восстановления мира.

"Состоялся хороший обмен мнениями с президентом Ирана Эбрахимом Раиси по поводу сложной ситуации на Ближнем Востоке и конфликта между Израилем и ХАМАС. Серьезную обеспокоенность вызывают террористические инциденты, насилие и гибель мирных жителей", - сообщил Моди в социальной сети Х (ранее Twitter).

"Предотвращение эскалации, продолжение гуманитарной помощи и скорейшее восстановление мира и стабильности имеют важное значение", - подчеркнул индийский премьер.

Моди сообщил, что в ходе разговора с иранским президентом приветствовал прогресс в сотрудничестве Нью-Дели и Тегерана, в том числе по продвижению проекта порта Чабахар в Оманском заливе, который реализуется при индийском участии.