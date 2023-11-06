Из сектора Газа вывезли всех желавших покинуть анклав итальянцев

Глава МИД Италии Антонио Таяни отметил, что в Газе захотели остаться несколько сотрудников Красного креста

РИМ, 6 ноября. /ТАСС/. Всех итальянцев, желавших покинуть сектор Газа, эвакуировали из анклава. Об этом сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни. Он отметил, что в Газе захотели остаться несколько сотрудников Красного креста.

"Что касается итальянцев, почти все, за исключением тех, кто захотел остаться, вышли из сектора Газа", - сообщил он. Министр напомнил, что Рим направил гуманитарную помощь военными бортами, которая была передана обществу Красного полумесяца. "Мы также рассматриваем возможность организации итальянского полевого госпиталя для лечения раненых из сектора Газа", - добавил Таяни.

Ранее сообщалось о гибели трех итальянцев с двойным израильским гражданством, которые считались пропавшими без вести после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Предполагалось, что они могли быть среди заложников, однако потом подтвердили их гибель.