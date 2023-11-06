В Газе заявили, что КПП "Рафах" открыт для прохода иностранных граждан, внесенных в списки

КАИР, 6 ноября. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе Египта и палестинского сектора Газа, открыт для прохода иностранцев и египтян, чьи имена внесены в списки. Об этом сообщило главное управление погранпереходов анклава.

"Погранпереход "Рафах" открыт для иностранцев и египтян, чьи имена фигурируют в последних списках от 1 ноября 2023 года", - говорится в заявлении, опубликованном на странице управления в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).