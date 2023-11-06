6 ноября, 13:32,
обновлено 6 ноября, 13:39
Палестино-израильский конфликт

В Газе заявили, что КПП "Рафах" открыт для прохода иностранных граждан, внесенных в списки

КАИР, 6 ноября. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе Египта и палестинского сектора Газа, открыт для прохода иностранцев и египтян, чьи имена внесены в списки. Об этом сообщило главное управление погранпереходов анклава.

Читайте также
Военная эскалация на Ближнем Востоке и попытки помочь населению Газы. Конфликт в Палестине

"Погранпереход "Рафах" открыт для иностранцев и египтян, чьи имена фигурируют в последних списках от 1 ноября 2023 года", - говорится в заявлении, опубликованном на странице управления в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация