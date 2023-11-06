Осужденному за шпионаж оппозиционному политику в Литве выдвинули новое обвинение

В каунасский участковый суд прокуратурой передали дело по статьям о клевете и публичном одобрении "преступлений советского или нацистского режимов", сообщила Генпрокуратура республики

ВИЛЬНЮС, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Литвы выдвинули против осужденного за шпионаж в пользу РФ оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса новое обвинение. Об этом сообщила Генпрокуратура республики.

"Палецкис подозревается в том, что в сентябре 2022 года в телефонном разговоре с представителями СМИ и в тексте в одной из социальных сетей клеветал на депутата парламента Лауринаса Касчюнаса (он является председателем комитета по национальной безопасности и обороне - прим. ТАСС), а также принижал участников послевоенного вооруженного сопротивления", - говорится в сообщении.

В каунасский участковый суд прокуратурой передано дело по статьям о клевете и публичном одобрении "преступлений советского или нацистского режимов". По первому пункту предусмотрено наказание в виде лишения свободы на один год, по второму - на два года.

В июне 2023 года Верховный суд Литвы, рассмотрев кассационную жалобу Палецкиса, принял решение ее отклонить. При этом срок лишения свободы по приговору о шпионаже был сокращен с 6 до 5,5 лет, так как судебная инстанция постановила, что Палецкис не совершил, а якобы готовился к совершению особо тяжкого преступления, каким является шпионаж. Решение Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Палецкис вины за собой не видит. Его адвокаты заявили, что обратятся в Европейский суд по правам человека.

Стал неугодным

В 2004-2007 годах Палецкис был депутатом парламента, до 2008 года занимал пост вице-мэра Вильнюса. В одном из интервью 2010 года он усомнился в официальной версии событий января 1991 года, когда во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в столице погибли 14 человек. Ссылаясь на очевидцев, Палецкис заявил, что кровопролитие было спровоцировано стремившимися к власти радикалами и что при взятии под контроль телебашни в Вильнюсе "свои стреляли в своих".

Эта фраза послужила поводом для возбуждения уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность "за отрицание советской агрессии и оккупации". Палецкиса сначала оправдали, но затем наложили на него штраф в размере €3 тыс., а впоследствии завели дело о шпионаже в пользу РФ. В 2014 году оппозиционер был удостоен международной правозащитной премии "Мир без нацизма" в номинации "Гражданская позиция".

Судебное преследование оппозиционер расценивает как преследование за инакомыслие и отмечает, что всегда последовательно критиковал захватившую Литву систему, задавал неудобные вопросы. Система, по словам Палецкиса, стремится отомстить ему и одновременно показать всем остальным, что может случиться с человеком, который находится в оппозиции и сопротивляется.