Глава Минфина Израиля потребовал не разрешать палестинцам сбор оливок у поселений

Бецалель Смотрич мотивировал это угрозой возможных террористических атак

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич потребовал от министра обороны страны Йоава Галанта отменить разрешения на сбор оливок для палестинцев вблизи от еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, мотивировав это угрозой возможных террористических атак. Об этом сообщила газета Makor Rishon.

В конце октября Смотрич призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху больше не отправлять денежные переводы в Государство Палестина, так как оно "поддерживает терроризм". Израиль ежемесячно переводит на Западный берег реки Иордан налоговые отчисления и таможенные сборы, собранные от имени палестинских властей.