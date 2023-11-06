ABC: около 1,1 тыс. человек покинули сектор Газа с 1 ноября

Как сообщила телекомпания, им удалось сделать это в рамках соглашения, достигнутого при участии США, Египта, Израиля и Катара

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Примерно 1,1 тыс. человек прошли через КПП "Рафах" из сектора Газа в Египет с 1 ноября. Об этом сообщает телекомпания ABC.

Она отмечает, что им удалось сделать это в рамках соглашения, достигнутого при участии США, Египта, Израиля и Катара, который выступает посредником в переговорах с палестинским радикальным движением ХАМАС.

Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации сообщала, что более 900 человек находятся в российском списке на эвакуацию из сектора Газа, из них более 500 россиян.