6 ноября, 13:58
Палестино-израильский конфликт

ABC: около 1,1 тыс. человек покинули сектор Газа с 1 ноября

Как сообщила телекомпания, им удалось сделать это в рамках соглашения, достигнутого при участии США, Египта, Израиля и Катара

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Примерно 1,1 тыс. человек прошли через КПП "Рафах" из сектора Газа в Египет с 1 ноября. Об этом сообщает телекомпания ABC.

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Она отмечает, что им удалось сделать это в рамках соглашения, достигнутого при участии США, Египта, Израиля и Катара, который выступает посредником в переговорах с палестинским радикальным движением ХАМАС.

Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации сообщала, что более 900 человек находятся в российском списке на эвакуацию из сектора Газа, из них более 500 россиян. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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