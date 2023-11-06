СМИ: в Париже открылся судебный процесс в отношении главы Минюста

Эрика Дюпон-Моретти подозревают в использовании своего министерского статуса для сведения счетов с судьями, с которыми конфликтовал в бытность адвокатом

ПАРИЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Суд Республики начинает в понедельник слушания по делу о конфликте интересов в отношении действующего министра юстиции Франции Эрика Дюпон-Моретти. По информации телеканала BFMTV, министр недавно прибыл в здание суда, однако не сделал никаких заявлений перед началом слушаний, которые продлятся до 17 ноября.

Глава Минюста подозревается в использовании своего министерского статуса для сведения счетов с судьями, с которыми конфликтовал в бытность адвокатом. Дюпон-Моретти со своей стороны заявляет, что невиновен, и повторяет, что лишь последовал "рекомендациям своего министерства", начав административные расследования против четырех мировых судей, с которыми имел разногласия, когда был адвокатом.

До назначения в июле 2020 года на пост главы Минюста он установил рекорд французского правосудия, выиграв в судах около 150 дел своих подзащитных. Как напоминает газета Le Monde, в ходе своей деятельности он неоднократно вступал в конфликт с судьями, позволял себе резкие высказывания в их отношении в СМИ. В частности, он, будучи адвокатом, подал иск против нескольких судей, обвиняя их в неправомерных действиях по ряду рассматривавшихся дел, а, перейдя на министерский пост, он отозвал свой иск, но затем инициировал административное расследование против нескольких судей.

Это первый случай в истории Пятой республики, когда обвинения выдвигаются против действующего министра юстиции. В случае признания вины ему грозит штраф до €500 тыс. и до пяти лет лишения свободы. Министр пытался через Кассационный суд оспорить проведение судебного процесса над ним, однако все его запросы были отклонены.

Несмотря на серьезность обвинений и потенциальное наказание, Дюпон-Моретти в течение всего процесса продолжит оставаться на посту министра, хотя и будут приняты "меры для обеспечения надлежащего функционирования органов государственной власти и непрерывности государственной службы". В зависимости от распорядка судебных слушаний вместо него определенные документы будут подписывать уполномоченные чиновники, также он может пропускать заседания совета министров под руководством президента страны и отсутствовать на еженедельных слушаниях правительства в парламенте.

Мнение премьера

Перед началом слушаний свое доверие Дюпон-Моретти выразила премьер-министр Франции Элизабет Борн. В эфире радио France Inter она высоко оценила проделанную им на посту министра работу и напомнила о презумпции невиновности. Также она и выразила надежду, что он "сможет как обеспечивать свою защиту, так и продолжать обеспечивать функционирование Минюста".

В то же время, когда Борн еще в начале октября спрашивали о возможной отставке Дюпон-Моретти в случае обвинительного вердикта, она заявляла, что существуют четкие правила и сослалась на случай Алена Гризе, который подал в отставку после приговора к шести месяцам тюрьмы условно и трехлетнему поражению в избирательных правах за подачу ложных данных о его финансовом состоянии и недвижимости.