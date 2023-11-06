На Украине предъявили обвинения депутату, сбившему насмерть девушку

Как сообщило Государственное бюро расследований, Андрей Николаенко двигался с превышением скорости

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинения депутату Верховной рады, который 3 ноября сбил насмерть девушку в Житомирской области. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

ГБР не называет имени обвиняемого, однако ранее издание "Украинская правда" сообщало, что за рулем автомобиля находился депутат от партии "Батькивщина" Андрей Николаенко. В машине он был вместе с женой.

"По материалам ГБР, офис генерального прокурора предъявил обвинения народному депутату Украины, который стал виновником смертельного ДТП на Житомирщине", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что Николаенко двигался с превышением скорости. Депутату предъявлено обвинение по статье о нарушении безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека. "Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения", - уточняется в заявлении.