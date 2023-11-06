Глава МИД Словакии заявил об отсутствии военного решения у конфликта на Украине

Юрай Бланар уточнил, что такого мнения придерживается партия "Направление - социальная демократия"

ПРАГА, 6 ноября. /ТАСС/. Конфликт на Украине не имеет военного решения. Такое мнение высказал находящийся в Чехии с визитом словацкий министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар.

Он уточнил, что такого мнения придерживается партия "Направление - социальная демократия", которая является крупнейшей политической силой правительственной коалиции Словакии. "Мы думаем, что не существует военного решения [конфликта] на Украине", - сказал Бланар журналистам.

По его словам, этим политика Словакии в отношении ситуации на Украине отличается от подходов других стран. Братислава поддерживает "любые мирные инициативы" по Украине, сказал глава МИД.

Бланар провел переговоры со своим чешским коллегой Яном Липавским. На пресс-конференции по итогам консультаций стороны отметили высокий уровень двусторонних отношений и намерение их укреплять. Также они обсудили проблемы нелегальной миграции в Евросоюзе, отвергли квоты по распределению беженцев в сообществе и высказались за укрепление внешних границ ЕС.

Как заявил Бланар, премьер Словакии Роберт Фицо 24 ноября намерен посетить с визитом Чехию.