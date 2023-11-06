В КНР заявили, что визит премьера Австралии в Китай улучшит отношения двух стран

Глава МИД КНР Ван И напомнил, что китайско-австралийское взаимодействие не отягощают какие-либо негативные исторические реалии

ПЕКИН, 6 ноября. /ТАСС/. Визит в Китай премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе следует считать "большим событием", которое позволит реорганизовать отношения между двумя странами для их нового витка. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со своей австралийской коллегой Пенни Вонг.

"Визит Альбанезе в Китай - большое событие. Я верю, что при совместных усилиях он обязательно пройдет успешно, и после "переупаковки дорожных принадлежностей" мы вновь отправимся в путь, будем продвигать двустороннее сотрудничество, нацеленное в будущее", - приводит слова Ван И сайт МИД КНР.

Министр иностранных дел Китая напомнил, что китайско-австралийское взаимодействие не отягощают какие-либо негативные исторические реалии, а "интересы двух государств более значительны, чем существующие между ними расхождения". Он также указал, что необходимо "извлечь урок" из трений, которые недавно произошли между КНР и Австралией.

В последние несколько лет отношения между Пекином и Канберрой заметно ухудшились: в 2020 году Китай повысил пошлины на ячмень и вино из Австралии, а также ввел ограничения на импорт угля и других товаров из этой страны в связи с тем, что австралийское правительство потребовало провести расследование истинных причин происхождения коронавируса. В дальнейшем было инициировано разбирательство в ВТО.

В этом году КНР отменила барьеры в отношении угля и высокие тарифы на австралийский ячмень. Споры касательно поставок вина были урегулированы в октябре.