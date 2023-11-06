На Украине передали в суд дело по обвинению пяти бойцов "Беркута" в стрельбе на "майдане"

В офисе генпрокурора страны указали, что всего по этому делу к уголовной ответственности привлекли 35 человек

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины передал в суд обвинительный акт против пяти сотрудников спецподразделения милиции "Беркут" по делу о стрельбе на "майдане" в феврале 2014 года.

"Направили в суд обвинительный акт в отношении пяти милиционеров роты специального назначения подразделения "Беркут", подчиненного Главному управлению МВД Украины в городе Киеве", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генпрокурора.

По данным следствия, сотрудники "Беркута" применяли огнестрельное оружие против участников "майдана". Уточняется, что обвиняемые находятся за пределами Украины, поэтому дело в суде будет рассматриваться по специальной заочной процедуре.

В офисе генпрокурора указали, что всего по делу о стрельбе на "майдане" к уголовной ответственности привлечены 35 человек. Против пяти из них вынесены приговоры, в отношении 20 продолжается судебное производство.

События на "майдане"

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили несколько административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных лиц на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От пуль, по официальным данным, погибло 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стало более 100 человек, сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения милиции "Беркут".