Си Цзиньпин призвал Китай и Австралию противостоять попыткам посеять хаос в Азии

Председатель КНР уточнил, что Пекин готов к наращиванию многостороннего сотрудничества с участием Канберры

ПЕКИН, 6 ноября. /ТАСС/. Китай и Австралия должны противодействовать попыткам посеять хаос в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообща обеспечить мир и стабильность. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с австралийским премьер-министром Энтони Альбанезе.

"Сколачивание малых [политических] союзов не позволит преодолеть крупные проблемы, с которыми сталкивается мир, - приводит слова китайского лидера агентство Xinhua. - Во-первых, мы должны остерегаться попыток посеять хаос в АТР, во вторых, выступить против них".

Си Цзиньпин уточнил, что Пекин готов к наращиванию многостороннего сотрудничества с участием Канберры. Он отметил, что Китаю и Австралии следует содействовать развитию государств Океании, сообща решать проблему климатических изменений, "на основе принципов открытости и толерантности обеспечивать мир и стабильность в регионе".

Председатель КНР также указал на важность продвижения взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами "с учетом эпохальных тенденций". По его словам, в условиях беспрецедентных перемен на международной арене это позволит Китаю и Австралии успешно устранять всевозможные риски.

Встреча Си Цзиньпина и Альбанезе состоялась в пекинском Доме народных собраний (парламент), на ней присутствовал министр иностранных дел Китая Ван И. Глава австралийского правительства прибыл в КНР, где проходит Шестая Китайская международная выставка импортных товаров. Это масштабное мероприятие, в котором принимают участие компании и организации из 154 стран и регионов, открылось в воскресенье в Шанхае.