ЦИК Молдавии во время местных выборов атаковали хакеры

Специалисты из службы кибербезопасности смогли обеспечить последующую работу системы и представления предварительных данных

КИШИНЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Информационная система Центральной избирательной комиссии Молдавии на прошедших в воскресенье местных выборах подверглась атаке хакеров. Об этом заявила на итоговой пресс-конференции председатель комиссии Анжелика Караман.

"В день выборов, а именно после закрытия избирательных участков, были зафиксировано несколько попыток взлома информационных систем ЦИК. Специалисты из службы кибербезопасности отреагировали быстро и сумели обеспечить последующую работу системы и представления предварительных данных", - сказала Караман. По ее словам, на процессе подсчета голосов этот инцидент не сказался, однако было зафиксировано несколько задержек, которые вызвали подозрения у кандидатов по поводу возможных подделок.

Глава ЦИК сообщила, что в шести селах республики выборы не состоялись из-за низкой явки, которая была менее 25% от внесенных в списки избирателей. Она проинформировала, что через две недели, 19 ноября, состоится второй тур местных выборов в населенных пунктах, где в первом туре ни одному из кандидатов не удалось получить 50% голосов.

В воскресенье в Молдавии прошли всеобщие выборы в местные органы власти. Наблюдатели отмечали, что голосование должно было продемонстрировать реальный рейтинг правящей Партии действия и солидарности, которая выиграла досрочные выборы 2021 года и самостоятельно сформировала правительство. С лета 2022 года в Молдавии проходят акции протеста, участники которых требуют отставки президента Майи Санду и правящей партии, которых обвиняют власти в неспособности справиться с ростом цен и уровня бедности в стране.

Наблюдатели отмечают, что завершившаяся избирательная кампания была самой некорректной с точки зрения вмешательства в выборы. За неделю до них комиссия по чрезвычайным ситуациям приостановила вещание шести телевизионных каналов и заблокировала 31 портал, которые освещали деятельность оппозиции. А за день до голосования эта же комиссия сняла с выборов оппозиционную партию "Шанс", исключив из гонки 652 ее кандидатов.