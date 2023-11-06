В Ашдоде впервые за день сработали сирены воздушной тревоги

Они предупреждают население о возможной атаке

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население о возможной атаке, впервые за день сработали в израильском приморском городе Ашдод, расположенном на полпути от границы с сектором Газа до Тель-Авива.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в городе Ашдод", - говорится в сообщении.

Ашдод расположен в 35 км к югу от Тель-Авива и в 28 км к северу от границы с сектором Газа.