6 ноября, 14:18
Палестино-израильский конфликт

В Ашдоде впервые за день сработали сирены воздушной тревоги

Они предупреждают население о возможной атаке

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население о возможной атаке, впервые за день сработали в израильском приморском городе Ашдод, расположенном на полпути от границы с сектором Газа до Тель-Авива.

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Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в городе Ашдод", - говорится в сообщении.

Ашдод расположен в 35 км к югу от Тель-Авива и в 28 км к северу от границы с сектором Газа. 

Теги:
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