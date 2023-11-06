Миссия БДИПЧ ОБСЕ отметила вмешательство руководства Молдавии в избирательный процесс

Глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Кориен Йонкер выразила обеспокоенность "широким использованием исполнительной властью условий чрезвычайного положения для запрета на участие в выборах многим кандидатам в последний момент, а также блокирования работы СМИ"

КИШИНЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отметили вмешательство правительства Молдавии в прошедшие 5 ноября всеобщие выборы в местные органы власти. Об этом заявила на пресс-конференции глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориен Йонкер.

"Мы обеспокоены широким использованием исполнительной властью условий чрезвычайного положения для запрета на участие в выборах многим кандидатам в последний момент, а также блокирования работы СМИ", - сказала Йонкер. По ее словам, ограничения свободы слова "не выглядят соразмерными нарушениям", которые были допущены этим СМИ. "Призываем пересмотреть широкие полномочия Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Для продвижения демократических реформ в Молдавии эти вопросы требуют срочного решения как в законодательной базе, так и на практике", - говорится в заявлении.

Наблюдатели также отметили, что повышение зарплат и единовременные выплаты госслужащим перед выборами, а также открытая агитация, которую проводил на служебном посту премьер-министр Дорин Речан, "размыли границу между партией и государством". В отчете обращается внимание на тот факт, что большинство членов Центральной избирательной комиссии были выдвинуты правящей Партией действия и солидарности (ПДС), что ставит под сомнение беспристрастность этого органа. Однако ЦИК сохраняет доверие населения, говорится в отчете.

В воскресенье в Молдавии прошли выборы в местные органы власти, в ходе которых предстояло избрать 898 мэров и глав сельских администраций, а также 11 058 членов местных советов. Эта кампания была достаточно сложной для оппозиции, так как в избирательный период в стране было запрещено вещание шести местных телеканалов, которые предоставляли ей площадку, были заблокированы свыше 50 сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и других. Накануне дня тишины Комиссия по чрезвычайным ситуациям аннулировала регистрацию кандидатов партии "Шанс", которые не смогли оспорить это решение.

На этих выборах, по мнению экспертов, ПДС планировала подтвердить свою легитимность, а также правильность таких непопулярных решений, как сохранение режима чрезвычайного положения в стране, милитаризация и конфронтация с Москвой, последствиями которой стали рекордная инфляция, увеличение внешнего долга и падение уровня жизни. Вместе с тем предварительные результаты голосования говорят о том, что правящая партия теряет популярность в стране.

На выборах присутствуют около 400 иностранных наблюдателей, среди которых представители ОБСЕ, Европейского парламента, а также дипломаты нескольких стран. Представителям России в наблюдении за выборами отказали.