Премьер Греции выразил госсекретарю США обеспокоенность угрозой для мирного населения Газы

Кириакос Мицотакис обсудил с Энтони Блинкеном ситуацию на Ближнем Востоке

АФИНЫ, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию на Ближнем Востоке и выразил ему обеспокоенность по поводу угрозы для мирного населения Газы. Об этом сообщила пресс-служба греческого премьера.

"Премьер-министр Кириакос Мицотакис провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили последние события на Ближнем Востоке и гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Премьер-министр повторил позицию Греции, касающуюся терроризма [движения] ХАМАС и права Израиля на самооборону", - говорится в заявлении.

"Мицотакис подчеркнул свою растущую обеспокоенность по поводу защиты мирного населения в секторе Газа и указал на необходимость гуманитарных пауз и непрерывного потока необходимой гуманитарной помощи в сектор Газа", - добавили в пресс-службе.