Госсовет обороны Литвы утвердил всеобщий план защиты государства

По словам советника президента балтийской республики Кестутиса Будриса, он необходим для того, чтобы "не было ни одного гражданина, предприятия или организации, которые бы не знали, что они должны делать"

ВИЛЬНЮС, 6 ноября. /ТАСС/. Государственный совет обороны Литвы утвердил всеобщий план обороны, подготовленный президентским офисом с привлечением экспертов. Об этом по итогам заседания сообщил журналистам советник президента балтийской республики Кестутис Будрис.

"Утверждение плана означает, что теперь у нас есть публичный, простой и всем доступный документ, разъясняющий роль государства и каждого гражданина в случае войны", - сказал он.

По словам советника, всеобщий план обороны составлен для того, чтобы "не было ни одного гражданина, предприятия или организации, которые бы не знали, что они должны делать". Составляющими плана являются вооруженные силы, система мобилизации и гражданское сопротивление.