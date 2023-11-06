6 ноября, 14:27

Госсовет обороны Литвы утвердил всеобщий план защиты государства

По словам советника президента балтийской республики Кестутиса Будриса, он необходим для того, чтобы "не было ни одного гражданина, предприятия или организации, которые бы не знали, что они должны делать"

ВИЛЬНЮС, 6 ноября. /ТАСС/. Государственный совет обороны Литвы утвердил всеобщий план обороны, подготовленный президентским офисом с привлечением экспертов. Об этом по итогам заседания сообщил журналистам советник президента балтийской республики Кестутис Будрис.

"Утверждение плана означает, что теперь у нас есть публичный, простой и всем доступный документ, разъясняющий роль государства и каждого гражданина в случае войны", - сказал он.

По словам советника, всеобщий план обороны составлен для того, чтобы "не было ни одного гражданина, предприятия или организации, которые бы не знали, что они должны делать". Составляющими плана являются вооруженные силы, система мобилизации и гражданское сопротивление. 

Теги:
Литва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация