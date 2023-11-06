6 ноября, 14:23,
обновлено 6 ноября, 14:59
Палестино-израильский конфликт

В северных районах Израиля впервые за день сработали сирены воздушной тревоги

Они предупреждают население об угрозе ракетного обстрела

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного обстрела, впервые с начала дня сработали в северных районах Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Сирены прозвучали в северной части Израиля", - говорится в сообщении.

Спустя менее 10 минут военные сообщили, что воздушная тревога вновь объявлена на севере страны. Кроме того, незадолго до этого сирены звучали в приморском Ашдоде, расположенном между Тель-Авивом и сектором Газа. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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