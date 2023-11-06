6 ноября, 14:37
Палестино-израильский конфликт

В Египет доставили груз гуманитарной помощи Греции для сектора Газа

Он включает фармацевтические и медицинские материалы, сообщила пресс-служба МИД Греции

АФИНЫ, 6 ноября. /ТАСС/. Груз гуманитарной помощи Греции, предназначенной для сектора Газа, доставлен военно-транспортным самолетом в Египет. Об этом сообщила пресс-служба МИД Греции.

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"Гуманитарная помощь Греции, предназначенная для мирного населения сектора Газа, прибыла сегодня самолетом C-130 в аэропорт Эль-Ариш в Египте. Груз помощи, который собран под попечительством министерств иностранных дел и здравоохранения и включает фармацевтические и медицинские материалы, встречал в военном аэропорту Эль-Ариш посол Греции в Каире", - говорится в тексте.

"Министерство иностранных дел по согласованию с компетентными властями Египта заботится о максимально быстрой доставке греческой гуманитарной помощи в Газу", - отметили в пресс-службе. 

Теги:
ГрецияЕгипетПалестино-израильский конфликт
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