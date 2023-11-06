Крайне правые подадут в суд на и.о. премьера Испании при амнистии сепаратистов Каталонии

Педро Санчес ранее заявил о поддержке инициативы по амнистии сторонников независимости Каталонии на фоне переговоров по вопросу формирования кабмина

МАДРИД, 6 ноября. /ТАСС/. Испанская крайне правая партия "Вокс" планирует подать в суд на исполняющего обязанности премьер-министра Педро Санчеса в случае продвижения закона об амнистии сторонников независимости Каталонии. Об этом политическая сила сообщила в социальной сети X (ранее Twitter).

Как говорится в публикации, лидер крайне правых Сантьяго Абаскаль объявил о "жалобе против Педро Санчеса по [обвинению в предполагаемом] преступлении взяточничества и еще одной жалобе за [предполагаемое] должностное преступление против членов" обеих палат парламента страны, "которые примут к рассмотрению закона об амнистии".

Ранее и.о. главы правительства, лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес заявил о поддержке инициативы по амнистии сепаратистов на фоне переговоров по вопросу формирования правительства Испании. 24 октября объявили о соглашении между соцпартией и левым движением "Сумар" по формированию коалиционного кабмина. По итогам прошедших в июле всеобщих выборов в Испании ИСРП получила 121 кресло в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). "Сумар" достался 31 мандат.

Таким образом, двум политическим силам в сумме не хватает голосов, чтобы беспрепятственно переизбрать Санчеса на пост главы кабмина. В этой связи для ИСРП важно получить поддержку других прошедших в парламент партий, в том числе каталонских политических сил, поддерживающих независимость региона.

Ранее в разных городах страны прошли многотысячные акции протеста против амнистии сепаратистов.