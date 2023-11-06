Спецпредставитель ЕС пообещал, что Грузия станет членом Евросоюза

Дирк Шубель заявил, визит специальных представителей в Тбилиси является "хорошим знаком"

ТБИЛИСИ, 6 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель Европейской службы внешних связей по вопросам Восточного партнерства Дирк Шубель заявил, что Грузия в будущем станет членом Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба грузинского правительства по итогам переговоров премьер-министра республики Ираклий Гарибашвили со специальными представителями ЕС по вопросам Восточного партнерства и стран - членов Евросоюза в Тбилиси.

"Евросоюз стоит рядом с Грузией, и мы не сомневаемся, что в будущем страна станет членом Европейского союза", - цитирует пресс-служба слова Шубеля.

Дипломат также добавил, что визит специальных представителей в Тбилиси за два дня до публикации отчета ЕС о том, насколько Грузия выполнила 12 рекомендаций, предоставленных ей летом 2022 года для получения статуса кандидата в члены ЕС, является "хорошим знаком". По словам Шубеля, сейчас в Брюсселе идет заключительная работа, вносятся последние штрихи в отчет Еврокомиссии, который будет опубликован 8 ноября.

По информации пресс-службы правительства, Гарибашвили и спецпредставители на встрече также обсудили динамику выполнения 12 рекомендаций. Гарибашвили отметил, что Грузия по всем направлениям достигла прогресса и сделала максимум для их выполнения. Глава грузинского кабмина выразил надежду, что усилия Грузии в направлении выполнения рекомендаций будут должным образом отображены в отчете Еврокомиссии.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата на вступление в сообщество Молдавии и Украине. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также выразили готовность предоставить ей статус кандидата после выполнения 12 условий. К настоящему моменту в стране, в частности, провели избирательную реформу, создали антикоррупционное бюро, по новой системе избрали омбудсмена, изменили законы против гендерной дискриминации и о борьбе с организованной преступностью, назначили членов Высшего совета юстиции, внесли изменения в работу грузинских судов. В конце 2023 года Грузия ожидает очередного решения ЕС по вопросу предоставления ей статуса кандидата.