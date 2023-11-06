Блинкен анонсировал существенный рост поставок помощи в сектор Газа в ближайшие дни

По словам госсекретаря США, также обеспечат продолжение выезда с территории палестинского анклава

АНКАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Поставки гуманитарной помощи в сектор Газа в ближайшие дни значительно увеличатся, также будет обеспечено продолжение выезда с территории палестинского анклава. С таким обещанием выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Как я говорил, мы очень агрессивно работаем над доставкой в Газу более значительных объемов гуманитарной помощи", - заверил глава американского внешнеполитического ведомства, беседуя с журналистами в Анкаре по завершении переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. "У нас имеются совершенно конкретные способы обеспечения этого. И, думаю, в предстоящие дни вы увидите, что помощь может существенно увеличиться, чтобы больше поступало тем, кто в ней нуждается, а также было обеспечение того, чтобы люди могли продолжать покидать Газу", - сказал Блинкен, не вдаваясь в детали.

Кроме того, глава американской дипломатии отметил, что обсуждал в ходе своего ближневосточного турне и визита в Турцию усилия по недопущению выхода боевых действий за пределы палестино-израильского конфликта. По словам Блинкена, он убеждал всех своих собеседников использовать имеющиеся у них рычаги влияния, "чтобы гарантировать, что этот конфликт и кризис не будут расширяться". "Чрезвычайно важны проводимые нами переговоры относительно создания условий для прочного и устойчивого мира", - подчеркнул при этом госсекретарь. Как он утверждал, во всех этих обсуждавшихся сферах был достигнут прогресс.

Блинкен также подтвердил, что США продолжают обсуждать с Израилем "конкретные практические" меры, позволяющие делать гуманитарные паузы в ходе военных операций еврейского государства в секторе Газа. Подробностей госсекретарь излагать не стал. Он, впрочем, выразил уверенность, что такие гуманитарные паузы способствовали бы в том числе освобождению заложников, захваченных боевиками радикального палестинского движения ХАМАС.