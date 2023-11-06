6 ноября, 14:55

Глава МИД Чехии посетит Австрию для обсуждения ситуаций вокруг сектора Газа и на Украине

Также Ян Липавский обсудит с австрийским коллегой Александером Шалленбергом развитие политической ситуации в Центральной Европе, сообщило чешское внешнеполитическое ведомство

ПРАГА, 6 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский посетит во вторник, 7 ноября, Австрию, где запланированы его переговоры с австрийским коллегой Александером Шалленбергом. Будут обсуждаться, в частности, палестино-израильский конфликт, поддержка Украины и развитие политической ситуации в Центральной Европе. Об этом сообщило на своем сайте чешское внешнеполитическое ведомство.

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"Министр иностранных дел Ян Липавский посетит Вену во вторник, 7 ноября 2023 года, где проведет переговоры с министром по европейским и иностранным делам Австрии Александером Шалленбергом, - отмечается в документе. - Министры сосредоточатся в первую очередь на [перспективах] развития сотрудничества в ключевых областях и укреплении добрососедства в период глобальных кризисов. Важное место на переговорах будет отведено обсуждению сотрудничества в Славковском формате (Австрия, Чехия и Словакия - прим. ТАСС), поддержке Украины, событиям вокруг сектора Газа и развитию политической ситуации в Центральной Европе". 

Теги:
АвстрияУкраинаЧехияПалестино-израильский конфликтВоенная операция на Украине
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