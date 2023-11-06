В Литве в 2024 году состоятся масштабные мобилизационные учения

Госсовет обороны республики решил проверить готовность к проведению мобилизации

ВИЛЬНЮС, 6 ноября. /ТАСС/. Литва наметила проведение в 2024 году масштабных мобилизационных учений. Об этом по итогам заседания Государственного совета обороны сообщил журналистам советник президента Литвы Кестутис Будрис.

"В следующем году нам предстоит провести крупномасштабные учения по всеобщей мобилизации", - сказал он.

Госсовет, утвердивший план всеобщей обороны, который включает в себя как составные части вооруженные силы, систему мобилизации и гражданское сопротивление, принял решение проверить готовность к проведению мобилизации. "Необходимо проверить, как вся эта система готова к действию", - отметил Будрис.

Более подробно о самих учениях и времени их проведения советник президента говорить не стал.