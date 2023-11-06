Социалисты оспорят в суде победу кандидата правящего блока на выборах мэра Софии

Победителем объявили Васила Терзиева

СОФИЯ, 6 ноября. /ТАСС/. Штаб оппозиционного кандидата Вани Григоровой оспорит в суде итоги второго тура голосования на выборах мэра Софии, победителем в котором объявлен представитель правящего блока Васил Терзиев.

"У нас есть достаточно оснований оспорить итоги выборов. Не допустим, чтобы победа у нас была украдена. Есть серьезные основания сомневаться в итоговых результатах", - сообщил на пресс-конференции председатель софийской организации Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Таков, которого цитирует Болгарское телеграфное агентство.

"Буду первой, кто поздравит Терзиева в том случае, когда и если суд признает его победу соответствующей законодательству. Мы продолжаем получать сигналы о грубом вмешательстве в процесс выборов, будем бороться за каждый голос", - отметила Григорова.

Ранее Центральная избирательная комиссии (ЦИК) признала представителя правящей коалиции партии "Продолжаем перемены" с объединением "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ) и организации "Спаси Софию" Терзиева победителем во втором туре выборов мэра болгарской столицы. Об этом свидетельствуют окончательные данные результатов голосования, представленные на сайте ЦИК.

Терзиев набрал 48,2% голосов избирателей, за него проголосовали 175 044 из более 1 млн жителей Софии, его соперница Григорова, которую поддерживали оппозиционная БСП и другие левые партии, получила 46,89% голосов (170 258 голосов). 4,91% избирателей (17 834) голосовали против всех кандидатов. В голосовании в Софии приняли участие 34,64% избирателей.

По итогам выборов выдвинутые ПП - ДБ кандидаты победили в четырех областных центра Болгарии, партии ГЕРБ - в 11 городах, а БСП - в трех. В голосовании в стране приняли участие 36,87% избирателей (1 437 005 человек).