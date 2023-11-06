Си Цзиньпин предложил ЮАР тесную координацию в БРИКС ради развивающихся стран

Председатель КНР отметил, что отношения Пекина и Претории "вступили в золотую эпоху"

ПЕКИН, 6 ноября. /ТАСС/. Отношения Китая и Южно-Африканской Республики "вступили в золотую эпоху", двум странам нужно использовать свои партнерские связи для тесного сотрудничества на площадке БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в интересах развивающихся государств. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"В текущем году исполняется 25 лет с установления дипломатических связей между нашими странами. Отношения между ними вступили в золотую эпоху, - приводит МИД Китая слова Си Цзиньпина, встретившегося с южноафриканским вице-президентом Полом Машатиле. - Китай и ЮАР должны продолжать осуществлять тесное взаимодействие за счет механизма БРИКС, усилить сплоченность и сотрудничество между развивающимися государствами, содействовать тому, чтобы система глобального управления развивалась в их интересах".

Как уточнил китайский лидер, КНР и ЮАР следует укреплять двусторонние контакты, "защищать справедливое глобальное партнерство". "Китай готов постоянно обогащать всеобъемлющие стратегические партнерские отношения между нашими странами, содействовать их переходу на новый уровень", - добавил он.

По словам Си Цзиньпина, Пекин поддерживает усилия, нацеленные на развитие в соответствии с национальной спецификой ЮАР. "Китай готов к сотрудничеству с южноафриканской стороной и другими государствами Африки, готов принимать меры для продвижения африканской индустриализации, модернизации сельского хозяйства и обеспечения подготовки специалистов при поддержке КНР", - подчеркнул он.

В августе по итогам саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике объединение пополнилось шестью новыми членами. С 2024 года к нему присоединятся Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.