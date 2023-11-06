6 ноября, 15:18
Палестино-израильский конфликт

Боевики ХАМАС выпустили 16 ракет по Нахарии и Хайфе с юга Ливана

По данным палестинской группировки, обстрел вели из минометных установок

БЕЙРУТ, 6 ноября. /ТАСС/. Военное крыло радикального движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - взяло на себя ответственность за обстрел северных районов Израиля из минометных установок. Об этом говорится в заявлении формирования, размещенном в Telegram-канале.

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В нем указывается, что боевики выпустили 16 реактивных снарядов с территории Южного Ливана в сторону еврейского поселения Нахария и южных окраин города Хайфа.

"Эта операция проведена в ответ на массовые убийства мирных жителей в секторе Газа", - отмечается в тексте. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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