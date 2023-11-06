Боевики ХАМАС выпустили 16 ракет по Нахарии и Хайфе с юга Ливана

По данным палестинской группировки, обстрел вели из минометных установок

БЕЙРУТ, 6 ноября. /ТАСС/. Военное крыло радикального движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - взяло на себя ответственность за обстрел северных районов Израиля из минометных установок. Об этом говорится в заявлении формирования, размещенном в Telegram-канале.

В нем указывается, что боевики выпустили 16 реактивных снарядов с территории Южного Ливана в сторону еврейского поселения Нахария и южных окраин города Хайфа.

"Эта операция проведена в ответ на массовые убийства мирных жителей в секторе Газа", - отмечается в тексте.