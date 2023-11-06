Эвакуированные из Израиля белорусы прибыли в Минск

Специальный рейс "Белавиа" вылетел из израильского аэропорта Бен Гурион утром

МИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Специальный рейс белорусского национального авиаперевозчика "Белавиа" с эвакуируемыми гражданами республики прибыл из Израиля в Минск. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.

Специальный рейс "Белавиа" вылетел из израильского аэропорта Бен Гурион утром. На его борту находились 117 граждан Белоруссии. Посол Белоруссии в Израиле Евгений Воробьев ранее сообщил журналистам, что все пожелавшие покинуть Израиль граждане республики эвакуировались этим рейсом.

По данным сервиса Flightradar24, самолет приземлился в 18:20 по минскому времени, которое совпадает с московским.

Ранее глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил о том, что эвакуации граждан республики из Израиля, власти которого дали Минску разрешение на один гуманитарный рейс, препятствуют санкции, введенные США против "Белавиа". Посол Белоруссии в Израиле сообщил, что более 500 граждан республики обратились в диппредставительство из-за обострения ситуации в регионе.