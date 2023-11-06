6 ноября, 15:43
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС заявило об уничтожении шести израильских танков

В палестинской группировке также отметили, что нанесли удар по спецназу Израиля, укрывшемуся в одном из зданий

КАИР, 6 ноября. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом палестинского радикального движения ХАМАС, утверждает, что ее бойцы уничтожили шесть израильских танков на северо-западе города Газа.

Читайте также
Военная эскалация на Ближнем Востоке и попытки помочь населению Газы. Конфликт в Палестине

"[Бойцы] Бригад [Иззэддина] аль-Кассама атаковали оккупационные силы на северо-западе города Газа и уничтожили пять танков снарядами "Аль-Ясин - 105", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки. Через несколько минут "Бригады Иззэддина аль-Кассама" заявили об уничтожении шестого танка армии Израиля в ходе этой вылазки. Кроме того, они нанесли удар по израильскому спецназу, укрывшемуся в одном из зданий. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация