ХАМАС заявило об уничтожении шести израильских танков

В палестинской группировке также отметили, что нанесли удар по спецназу Израиля, укрывшемуся в одном из зданий

КАИР, 6 ноября. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом палестинского радикального движения ХАМАС, утверждает, что ее бойцы уничтожили шесть израильских танков на северо-западе города Газа.

"[Бойцы] Бригад [Иззэддина] аль-Кассама атаковали оккупационные силы на северо-западе города Газа и уничтожили пять танков снарядами "Аль-Ясин - 105", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки. Через несколько минут "Бригады Иззэддина аль-Кассама" заявили об уничтожении шестого танка армии Израиля в ходе этой вылазки. Кроме того, они нанесли удар по израильскому спецназу, укрывшемуся в одном из зданий.