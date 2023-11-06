Постпред КНР при ООН: последствия ближневосточного конфликта уже ощущаются вне региона

Чжан Цзюнь призвал Совет Безопасности всемирной организации действовать быстрее

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН должен действовать быстрее, так как последствия ближневосточного конфликта уже начинают распространятся за пределы региона. Об этом заявил журналистам постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

"Мы работаем над этим [резолюцией СБ ООН]. Ситуация очень опасная, за выходные нам поступило много плохих новостей. Невинные жители погибают, разворачивается гуманитарная катастрофа. Мы не хотим распространения последствий [за пределы региона], но это уже происходит. Поэтому Совбез должен действовать скорее", - сказал он.

Дипломат не ответил на вопрос о том, на какой стадии сейчас проект резолюции по Ближнему Востоку, работу над которым ведут непостоянные члены Совета Безопасности, и когда ожидается голосование по нему.

В прошлом месяце СБ ООН не смог принять ни один из четырех проектов резолюции по палестино-израильскому конфликту. В настоящее время 10 непостоянных членов Совбеза ООН разрабатывает собственный документ, который, как ожидается, будет включать в себя положения из предыдущих проектов резолюции.