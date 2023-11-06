6 ноября, 15:47
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС призвало генсека ООН сформировать комитет для посещения больниц в секторе Газа

В палестинской группировке отметили, что таким образом возможно зафиксировать предполагаемые преступления со стороны Израиля

КАИР, 6 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС призывает генсека ООН Антониу Гутерриша сформировать международный комитет для посещения больниц в секторе Газа, чтобы убедиться в возможных преступлениях израильских сил. С такими словами выступил член политбюро ХАМАС Усама Хамдан на пресс-конференции в Бейруте.

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Он назвал ложью заявления представителя армии Израиля Даниэля Хагари о том, что палестинские группировки используют больницы в качестве командного штаба. "Они ищут предлоги, чтобы оправдать бомбардировки больниц, разрушение медицинского сектора и оказать давление на наших людей, чтобы вытеснить палестинцев с их земли", - заявил член политбюро ХАМАС, текст выступления которого опубликован в официальном Telegram-канале движения.

"Мы в движении ХАМАС призываем генерального секретаря ООН сформировать международный комитет для посещения больниц, чтобы убедиться в ложности утверждений оккупации <...> и в том, что она совершает резню в отношении пациентов и раненых", - подчеркнул Хамдан.

3 ноября израильские силы атаковали территорию, прилегающую к центральной больнице "Аш-Шифа" административного центра сектора Газа. Удары были нанесены по колонне машин скорой помощи, отправлявшейся с ранеными к пропускному пункту "Рафах" на границе с Египтом, а затем рядом со входом в больницу, где в этот момент также находилось несколько машин скорой помощи. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля утверждала, что основной командный штаб радикальной палестинской группировки ХАМАС расположен на территории больницы "Аш-Шифа". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильГутерриш, Антониу
© Информационное агентство ТАСС
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