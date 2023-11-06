СМИ: президент Ирана посетит Саудовскую Аравию для участия в саммите ОИС

Мероприятие пройдет в Эр-Рияде 12 ноября

ДУБАЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит Саудовскую Аравию для участия во внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), который пройдет в Эр-Рияде 12 ноября. Об этом сообщила иранская газета Etemad.

Секретариат ОИС ранее анонсировал встречу лидеров стран - членов объединения, целью которой станет "обсуждение жестокой израильской агрессии против палестинского народа". В рамках подготовки к саммиту министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии Хосейн Амир Абдоллахиян и Фейсал бен Фархан Аль Сауд провели телефонный разговор. Как отмечается в заявлении иранского внешнеполитического ведомства, распространенном по итогам переговоров, президент исламской республики выступил одним из инициаторов саммита.

10 марта Тегеран и Эр-Рияд договорились о восстановлении дипотношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и государственный министр по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан несколько дней вели переговоры в Пекине. По их итогам было сделано трехстороннее заявление.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). После нападений в январе 2016 года на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и ее консульство в Мешхеде толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном.