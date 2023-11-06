6 ноября, 16:00
Палестино-израильский конфликт

В БАПОР сообщили, что каждые 10 минут в Газе погибает ребенок

Еще двое получают ранения, заявило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ

ДУБАЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Один ребенок погибает, еще двое получают ранения каждые 10 минут в секторе Газа в результате эскалации палестино-израильского конфликта. Такие данные привело Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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"В среднем каждые 10 минут в ходе войны погибает один ребенок и двое получают ранения", - говорится в сообщении БАПОР в соцсети X (ранее Twitter). В агентстве также призвали защищать гражданское население во время конфликта.

Ранее в понедельник Минздрав сектора Газа, как передал телеканал Al Jazeera, сообщил, что после начала 7 октября очередной эскалации на Ближнем Востоке число погибших в анклаве возросло до 10 022, среди них не менее 4 104 детей. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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