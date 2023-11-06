Разногласия армии и политиков, усталость Запада и "24 минуты". События вокруг Украины

Офис президента Украины Владимира Зеленского не соглашается с оценками военного командования и, более того, гражданские власти уже уволили генерала в обход главкома вооруженных сил (ВСУ). При этом на Западе накапливается усталость от украинской темы и поставок помощи Киеву, сообщают американские СМИ.

В то же время Зеленский выражает уверенность в своей победе и даже обещает "за 24 минуты" убедить экс-президента США Дональда Трампа в том, что тот не сможет закончить конфликт на Украине за 24 часа.

ТАСС собрал основное о ситуации на Украине и вокруг нее за три выходных в РФ дня.

Ход спецоперации

Российские силы успешно отражали украинские атаки, противник потерял: на купянском направлении - 375 военнослужащих, краснолиманском - 260, донецком - 595, южнодонецком - 305, запорожском - 235, херсонском - 250.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в технике составили 4 танка (в том числе один Leopard), 5 БМП, 30 бронемашин, 9 самоходных артустановок (в том числе польскую Krab), 6 американских артсистем М777, 10 гаубиц, 5 РСЗО и американскую РЛС.

В районе Прилук (Черниговская область) поражен арсенал с ракетами и боеприпасами, на аэродроме Днепр (Днепропетровская область) - склад с авиасредствами поражения, на аэродроме Миргород (Полтавская область) - авиатехника. Также уничтожены места хранения морских беспилотников.

На херсонском направлении предотвращено пять попыток высадки на левом берегу Днепра.

ПВО перехватила 11 снарядов HIMARS, 13 ракет Storm Shadow и "Нептун", сбила 83 беспилотника.

ВСУ призывают всех

Украинские военнопленные рассказывают, что теперь в ВСУ мобилизуют в том числе с серьезными болезнями - проблемами со зрением, психикой, центральной нервной системой, опорно-двигательным аппаратом, людей с инвалидностью.

В итоге, рассказал ТАСС пленный из 118-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Синченко, украинские военнослужащие на запорожском направлении сдаются без колебаний.

"Гарантированное удовлетворение потребностей" ВСУ, в том числе в живой силе, стало ключевым моментом подписанной главой Минобороны Рустемом Умеровым Концепции военной кадровой политики до 2028 года.

Разногласия и перестановки

Командующий силами спецопераций ВСУ Виктор Хоренко действительно был уволен по представлению Умерова. Отставка произошла в обход главкома ВСУ Валерия Залужного, который ранее в журнале The Economist отмечал, что "контрнаступление" Киева зашло в тупик.

Бывший генерал ВСУ Сергей Кривонос отметил, что Залужного и его оценки больше не хотят слушать в офисе президента Украины. Провал контрнаступления сделал Зеленского более раздражительным, отмечает The Spectator.

Зеленский не согласился с оценками Залужного, снова потребовав поставки вооружений - на этот раз авиации и ПВО для борьбы с российскими ВКС.

На Западе устают от поставок

Как сообщает газета The Hill, все больше американцев с опаской относятся к дальнейшей помощи Киеву, поскольку не видят четкой цели и перспектив контрнаступления ВСУ. Положение Украины за год даже ухудшилось, и США нужно это понять, пишет The Washington Post.

Запад понимает, что часть поддержки Киеву попросту разворовывается, и устает от украинской темы, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На Западе использовали Украину, вскоре же можно будет наблюдать, как ее "выбросили за ненадобностью". "Поматросил и бросил", - напомнила выражение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом в Киеве усталость Запада считают непозволительной, о чем резко заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

В гостях в Киеве

В Киеве 4 ноября побывала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в преддверии запланированного на 8 ноября объявления о решении ЕК насчет возможного начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Фон дер Ляйен отметила, что приехала обсудить финансовую поддержку Украины.

Зеленский заявил, что Украина выполняет все рекомендации Брюсселя - с Запада между тем звучала критика украинского госуправления.

Навстречу выборам

Зеленский поручил своему офису подготовиться к выборам президента Украины весной 2024 года, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Украинское издание NV сообщает, что в Верховной раде подготовлен законопроект, позволяющий провести выборы президента. При этом документ составлен таким образом, что позволяет нынешним властям фактически свободно исключать из процесса голосования целые округа под тем или иным предлогом.

Нападки на церковь

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу Генпрокуратурой Украины заочно предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность этой страны.

Служба безопасности Украины отчиталась, что с начала спецоперации России открыла 70 уголовных дел против клириков канонической церкви, из которых 16 - митрополиты.

Падение звезды

Коммунальные службы демонтировали золотую звезду с обелиска "Киев - Город-герой", установленного в 1982 году на площади Победы.

С монумента убрали надписи на русском языке, а также заменили год начала Великой Отечественной войны (1941) на год начала Второй мировой (1939).

24 минуты на контакт

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что между странами Запада и Россией необходимы контакты, и только там можно добиться урегулирования конфликта на Украине.

Зеленский же признал, что другие страны могут вести переговоры по судьбе Украины, но сам он этим не занимается.

Украинский президент также пообещал за 24 минуты объяснить Трампу, почему конфликт не получится закончить за 24 часа - Трамп заявлял, что в силах это сделать.