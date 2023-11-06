6 ноября, 16:31
Палестино-израильский конфликт

Артиллерия Израиля обстреляла базу ливанской армии в пограничном районе Рас-эн-Накура

Никто из военных не пострадал, сообщила телестанция Al Jadeed

БЕЙРУТ, 6 ноября. /ТАСС/. Израильские войска открыли огонь из орудий по военной базе ливанской армии в пограничном районе Рас-эн-Накура. Как сообщила телестанция Al Jadeed, семь снарядов разорвались рядом с командным пунктом, никто из военных не пострадал. Следом между сторонами произошла перестрелка с применением пулеметов возле проволочных заграждений.

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Al Jadeed передает, что артиллерия израильской армии наносит сейчас удары по населенным пунктам Блида, Мейс-эль-Джебель, Мхейбиб, а также по высотам Балат и Мирвахейн. По сведениям очевидцев, в районах, по которым ведется огонь, вспыхнули пожары, поскольку противник использует при обстреле фосфорные боеприпасы. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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