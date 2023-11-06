Генсеки ОДКБ и ООН подчеркнули важность снижения стратегических рисков безопасности

Имангали Тасмагамбетов и Антониу Гутерриш также обсудили взаимодействия в области миротворчества

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и генсек ООН Антониу Гутерриш в разговоре по видео-конференц-связи подчеркнули важность согласованных международных шагов по снижению стратегических рисков безопасности. Об этом сообщается на сайте ОДКБ.

"Стороны обсудили широкий круг вопросов взаимодействия между Секретариатом ОДКБ и Секретариатом ООН. Была, в частности, подчеркнута важность согласованных международных шагов по снижению стратегических рисков безопасности за счет превентивной региональной деятельности", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили дальнейшее развитие рабочих контактов Секретариата ОДКБ с профильными структурами ООН по проблематике противодействия терроризму, наркотрафику, трансграничной преступности, незаконной миграции, а также взаимодействия в области миротворчества. "Отмечена важность борьбы с распространением террористической идеологии и пропаганды и объединения усилий в сфере информационной безопасности. Стороны условились продолжать контакты", - добавили в ОДКБ.