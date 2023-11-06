Дания и Испания заключили соглашение о внешнеполитическом сотрудничестве

Согласно документу, страны обязуются проводить регулярные двусторонние консультации на высоком уровне и более тесное дипломатическое сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес

СТОКГОЛЬМ, 6 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Дании и Испании Ларс Лёкке Расмуссен и Хосе Мануэль Альбарес подписали соглашение о сотрудничестве между двумя странами в области внешней политики. Договор заключен в связи с государственным визитом испанской королевской четы в Данию.

Как сообщил датский МИД, документ "подчеркивает общее стремление укреплять двусторонние связи между Данией и Испанией". "Соглашение о сотрудничестве является важным шагом для укрепления двусторонних контактов и сотрудничества в области внешней политики. Согласно договору, две страны обязуются проводить регулярные двусторонние консультации на высоком уровне и более тесное дипломатическое сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, в том числе под эгидой ООН и других международных организаций. Соглашение о сотрудничестве подчеркивает, что Дания и Испания видят возможности в активизации позитивного двустороннего сотрудничества, которое уже существует сегодня в нескольких областях, например в области зеленого перехода", - отмечается в сообщении.

МИД Дании поясняет, что Испания является страной, "приобретающей все большее значение для Дании как в политическом, так и в коммерческом отношении". "Испания со своим почти 50-миллионным населением и с четвертой по величине экономикой ЕС играет важную роль в европейском сотрудничестве, также Испания является связующим звеном, помимо прочего, в отношениях между ЕС и Латинской Америкой", - отмечено в пресс-релизе.