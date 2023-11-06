Парламент Венгрии одобрил направление в Чад военной миссии численностью до 400 человек

Она будет оказывать помощь местным властям в борьбе с терроризмом, охране объектов инфраструктуры и улучшении социальной ситуации в стране,

БУДАПЕШТ, 6 ноября. /ТАСС/. Венгерский парламент дал согласие на направление в Чад военной миссии численностью до 400 человек для оказания помощи местным властям в борьбе с терроризмом, охране объектов инфраструктуры и улучшении социальной ситуации в стране. В ходе голосования, которое транслировалось на сайте законодательного органа, в поддержку этого решения высказались 143 депутата, 30 были против, еще 2 воздержались.

Как отмечается в парламентской резолюции, венгерская военная миссия направляется в Африку по приглашению правительства Чада, а ее численность составит от 200 до 400 человек, которые "будут обеспечены необходимыми техническими средствами, вооружением и экипировкой". В их задачи будут входить "проведение консультаций, оказание поддержки и инструктаж на поле боя, защита венгерских граждан и венгерских интересов, а также содействие в борьбе с терроризмом в период до 31 декабря 2025 года".

Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки сообщил, что отправка миссии в Чад запланирована в 2024 году. По его словам, там присутствуют военные контингенты США и Франции, но "венгерская миссия будет независимой".

Глава военного ведомства напомнил, что в последние несколько лет "миллионы мигрантов хлынули в Европу из Африки, с Ближнего Востока и из Афганистана". Чад, расположенный в центре Африканского континента, является стабильным государством и играет ключевую роль в сдерживании региональной миграции, принимая большое число беженцев из других стран. По мнению министра, в случае дестабилизации ситуации в республике может возникнуть угроза того, что "новый поток из миллионов людей будет направлен в Европу".

По его словам, Венгрия предложила Чаду "комплексный пакет", включающий военную миссию, гуманитарную помощь, содействие в области медицины и поддержку в развитии сельского хозяйства. Предложение было принято правительством африканской страны. По замыслам Будапешта, все это должно содействовать укреплению безопасности самой Венгрии и Европы в целом.