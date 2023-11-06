МИД Абхазии ведет диалог о перспективах установления дипотношений с Палестиной

Как отметили в пресс-службе министерства, участники общественного совета обсудили перспективы развития отношений Абхазии с ОАЭ, Ираном, Афганистаном, Йеменом и Ливаном

СУХУМ, 6 ноября. /ТАСС/. Абхазия ведет диалог с представителями Палестины в России, в том числе о перспективах установления дипломатических отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в ходе заседания общественного совета при ведомстве, сообщает пресс-служба министерства.

В работе заседания общественного совета при МИД Абхазии под председательством Ардзинбы приняли участие послы России и Южной Осетии в Абхазии - Михаил Шургалин и Олег Боциев.

"Участники общественного совета при МИД Республики Абхазия обсудили сложную военно-политическую и гуманитарную ситуацию, складывающуюся в зоне палестино-израильского конфликта. Глава МИД Абхазии отметил, что ведется диалог со специальным представителем Палестины в России и чрезвычайным и полномочным послом Палестины в России. Министр отметил, что диалог касается, в том числе перспективы установления дипломатических отношений", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что участники общественного совета обсудили перспективы развития отношений Республики Абхазия с Объединенными Арабскими Эмиратами, Ираном, Афганистаном, Йеменом, Ливаном. "Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поддержал развитие деловых контактов между Абхазией и Объединенными Арабскими Эмиратами", - приводятся в сообщении слова Ардзинбы.

На заседании также обсуждался вопрос участия Абхазии в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве и актуальные аспекты деятельности международных НПО и Агентств ООН на территории республики, отмечается в сообщении.