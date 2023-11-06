На Украине выдали более 100 тыс. разрешений на оружие с начала работы единого реестра

В МВД страны назвали обеспечение эффективного контроля за оборотом оружия одной из главных целей ведомства

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Более 100 тыс. разрешений на оружие было выдано на Украине с начала функционирования единого реестра оружия в июне 2023 года. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны в своем Telegram-канале.

"За время его работы было получено более 113 тыс. заявлений на получение различных видов разрешений на оружие. Более 103 тыс. решений приняли полицейские о предоставлении соответствующих разрешений", - говорится в заявлении.

В МВД подчеркнули, что обеспечение эффективного контроля за оборотом оружия является одной из главных целей ведомства.

Единый реестр оружия, куда вноситься все оружие, которое есть на территории страны, а также облегчающий получение разрешений на его ношение заработал на Украине 23 июня. Глава МВД Игорь Клименко заявлял, что главное преимущество данного проекта заключается в том, что граждане смогут легко получать информацию о зарегистрированном оружии.

Власти Украины в феврале прошлого года начали раздавать оружие всем желающим. Президент страны Владимир Зеленский 4 марта 2022 года подписал закон, позволяющий гражданским лицам из числа украинских и иностранных граждан применять огнестрельное оружие в ходе "национального сопротивления". 15 марта того же года в МВД сообщали, что населению выдали "десятки тысяч автоматов". При этом украинские СМИ писали, что в городах страны действовали банды вооруженных грабителей. Власти в некоторых регионах в начале этого года призвали жителей сдать оружие, но в отведенный срок сделано это не было. Вместе с тем в конце марта Клименко заявлял, что до завершения боевых действий оружие изымать у населения не будут.