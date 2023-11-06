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Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Турции назвал недопустимыми "преступления Израиля" в секторе Газа

По словам Хакана Фидана, необходимо как можно скорее установить полное прекращение огня и доставить в Газу гуманитарную помощь

АНКАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе телефонных переговоров с главой МИД Чехии Яном Липавским назвал недопустимыми "преступления Израиля" в секторе Газа.

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"В ходе переговоров обсуждались события в Газе, и министр иностранных дел подчеркнул, что преступления, совершаемые Израилем против мирных жителей Газы, неприемлемы. Фидан заявил, что необходимо как можно скорее установить полное прекращение огня и доставить в Газу гуманитарную помощь", - сообщил ТАСС источник в МИД Турции.

Кроме того, турецкий министр провел переговоры с нидерландской коллегой Ханке Брюинс Слот, в ходе которых также обсуждались события на Ближнем Востоке. "Фидан подчеркнул, что необходимо как можно скорее объявить о полном прекращении огня и срочно доставить гуманитарную помощь в Газу. Он также заявил, что необходимо приложить совместные усилия для предотвращения перерастания эскалации напряженности в Газе в региональный кризис", - добавил источник.

Кроме того, Фидан и Брюинс Слот обсудили ситуацию на Украине. Фидан подчеркнул "важность активизации зерновой сделки". 

Теги:
ТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильФидан, Хакан
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